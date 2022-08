​Urgência pediátrica de Faro fechada até quarta-feira

O serviço de urgência pediátrica do Hospital de Faro está encerrado por falta de médicos e só reabre na quarta-feira, às 9h00,



Os utentes com crianças doentes devem dirigir-se para as urgências pediátricas de Portimão.

O encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Faro deve-se a problemas no preenchimento das escalas.

Já no hospital Garcia de Orta, em Almada, apesar de abertas, as urgências geral e de obstetrícia estão a funcionar com limitações.

Fonte do hospital disse à Renascença que o centro hospitalar já pediu para que os doentes que chegam de ambulância, sejam desviados para outros hospitais.

No Hospital das Caldas da Rainha o serviço de pediatria está a funcionar normalmente, esclareceu fonte oficial contactada pela Renascença.

No sábado, o hospital de Torres Vedras encerrou a pediatria e as crianças foram encaminhadas para as Caldas, mas este domingo a situação foi normalizada.

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, tinha dito este domingo à agência Lusa que as urgências pediátricas de Faro e Caldas da Rainha estavam encerradas, assim como as urgências obstétricas do Hospital Garcia de Orta, onde até as urgências gerais estão limitadas.