Fogo em Tomar obriga a evacuar praia fluvial. "Está longe de estar dominado", avisa autarca

Mais de 250 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou este domingo em Tomar, na freguesia de Olalhas, onde na mesma zona tinha deflagrado outro fogo na noite de sexta-feira, junto à albufeira de Castelo de Bode.

À Renascença, a autarca local, Anabela Freitas, avança que existem neste momento duas frentes ativas no concelho de Tomar, com o fogo a projetar-se para o concelho de Abrantes, onde existem três frentes ativas.

“Houve necessidade de evacuar pessoas que estavam numa praia fluvial, por precaução. O incêndio está ainda longe, mas naquilo que é a direção que o vento leva, perspetiva-se que vá para essa zona”, afirma, indicando que o fogo “está longe de estar dominado”.

Anabela Freitas indica ainda que não há, para já, habitações em perigo, mas algumas estão em vigilância.

Este é o maior fogo ativo neste momento, reunindo na frente de Tomar 144 operacionais, apoiados por 43 meios terrestres e três meios aéreos. Na segunda frente, em Abrantes, estão reunidos 123 operacionais, apoiados por 41 meios terrestres e um meio aéreo.

À Agência Lusa, o comandante Filipe Regueira, do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, afirma que o fogo está "a progredir com muita violência" nas duas margens do rio Zêzere, nos concelhos de Tomar e de Abrantes, no distrito de Santarém.

Ainda de acordo com o comandante Filipe Regueira, dada a "violência e velocidade" do incêndio e o vento forte que se faz sentir no local, não foi possível retirar ninguém das habitações dispersas que existem na zona, tendo-se optado por fazer "o confinamento" das pessoas nas casas.

O comandante do CDOS de Santarém explicou que o alerta para o incêndio foi dado na freguesia de Olalhas e tem neste momento três frentes ativas no concelho de Abrantes e "pelo menos duas frentes" no município de Tomar.

Contudo, "uma projeção" deste fogo fez com que as chamas atingissem também o concelho de Abrantes, cerca de meia hora mais tarde, na freguesia de Fontes, acrescentou Filipe Regueira.

