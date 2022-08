Proteção Civil contabiliza quase 15 mil hectares de área ardida na Serra da Estrela

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabiliza quase 15 mil hectares de área ardida no maior incêndio do ano, que devastou uma parte importante da Serra da Estrela.

Ontem foi noticiado que o incêndio da Serra da Estrela queimou 17 mil hectares, mas o comandante Miguel Cruz tem valores diferentes.

"A área ardida total neste momento cifra-se em 14.757 hectares resultante do apuramento do sistema europeu Copernicus, sem prejuízo do levantamento final das autoridades competentes", sublinhou.

O responsável diz que os cálculos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) baseiam-se em "imagens spot com uma resolução de 10 metros, bastantes rigorosas".