Morreu a menina de cinco anos resgatada de barragem no Alentejo

A menina de cinco anos resgatada este sábado à tarda das águas da barragem de Montargil, em Ponte de Sor, acabou por morrer, avançou à Renascença fonte da GNR de Portalegre.

Neste momento continuam no local 24 operacionais, dois meios aquáticos e 11 viaturas em operações de busca pelo pai da criança, de 33 anos, que continua desaparecido.

A menina de cinco anos tinha sido resgatada da água com vida e transportada para o Hospital do Médio Tejo, em Abrantes, tendo sido considerada ferida grave.

Fonte da GNR contactada pela Lusa explicou que, de acordo com relatos de testemunhas, esta tarde, pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha.

"O senhor estava a nadar e a menina estaria no barco. As testemunhas não se aperceberam do que é que aconteceu a seguir, mas viram o corpo da menina na água e foram uns banhistas que a conseguiram retirar para terra, inconsciente, e depois foram efetuadas manobras de reanimação", relatou a fonte policial.