ICNF já está a trabalhar para recuperar ecossistema da Serra da Estrela

O diretor regional adjunto do Centro do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Elmano Silva, assumiu hoje que a "prioridade" pós-incêndio na Serra da Estrela será a recuperação do ecossistema do Parque Natural.

"A área afetada é, para o parque, uma área muito sensível e, obviamente, tem prejuízos. A recuperação irá iniciar-se agora. Os trabalhos técnicos de levantamento, de maior severidade, são prioridade do instituto e é um trabalho que já se começou", assumiu.

Elmano Silva falava na última conferência de imprensa organizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na Junta de Freguesia de Valhelhas, Guarda, tendo em conta que o incêndio "está em trabalho de vigilância e consolidação" de "pontos quentes".

O incêndio deflagrou na madrugada do dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.

A proteção civil deu-o como dominado pelas 23h36 desta sexta-feira e, hoje apontou que "poderá ser declarado como completamente extinto" em "mais um ou dois dias".