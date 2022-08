Dominado o fogo que lavra há uma semana na Serra da Estrela

Foi dado como dominado na noite desta sexta-feira o incêndio que lavra desde 6 de agosto na Serra da Estrela e que atingiu os distritos de Castelo Branco e da Guarda.

“O incêndio foi dado como dominado pelas 23h36, mas os trabalhos vão manter-se seguramente ao longo dos próximos dias para evitar qualquer reacendimento”, explicou o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sobre o fogo que consumiu até sexta-feira à noite mais de 17 mil hectares.

O incêndio deflagrou há uma semana em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.