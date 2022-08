Beja e Faro em aviso amarelo com previsão de trovoada

Os distritos de Beja e Faro estão hoje sob aviso amarelo devido ao risco de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA alerta para "trovoadas frequentes e dispersas" nestes dois distritos do sul do país.

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Assim, são esperados para hoje aguaceiros e trovoadas, em especial no Baixo Alentejo e Algarve.

O IPMA prevê ainda céu temporariamente muito nublado no litoral Norte e Centro e na região Sul, bem como uma descida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 33 graus em Bragança, Castelo Branco e Évora, e os 21 graus, em Viana do Castelo e no Porto.

Quanto às temperaturas mínimas esperadas, deverão andar entre os 20 graus em Faro e os 13 graus na Guarda e em Braga.