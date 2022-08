Apreendidas três toneladas de ameijoa no Montijo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou hoje a apreensão, na quinta-feira, mais de três toneladas de amêijoa japonesa, no concelho do Montijo, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária.

Em comunicado, a GNR refere que os militares da Guarda abordaram um veículo que transportava 3.100 quilos de bivalves em situação irregular, "uma vez que estes não tinham o tamanho mínimo para poderem ser capturados e comercializados".

Durante a ação foi identificado um homem de 52 anos e elaborados os respetivos autos de contraordenação.

Segundo a Guarda, a ação foi realizada pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial do Montijo em coordenação com o Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Montijo, contando ainda com o reforço do Destacamento de Trânsito (DT) de Setúbal.

Na nota, a GNR relembra que os moluscos bivalves, porque se alimentam por filtração da água, acumulam microrganismos e substâncias químicas.

"Assim, o seu estado de salubridade reflete a contaminação microbiológica e teor em metais tóxicos das zonas onde se encontram, podendo, mesmo, conter níveis superiores aos existentes no meio ambiente", pode ler-se no comunicado.

Por outro lado, alerta também a GNR, "existem perigos químicos associados aos bivalves, como as biotoxinas marinhas que são compostos tóxicos, produzidos por microalgas, que podem causar intoxicações".