Secretário de Estado fala em “prejuízo enorme” a nível ambiental na Serra da Estrela

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino, disse esta sexta-feira que o incêndio na Serra da Estrela está a provocar um “prejuízo enorme” ambiental que é preciso “reabilitar rapidamente”.

“Nós estamos, num parque natural, a perder de forma incomensurável um conjunto de habitats naturais que temos que preservar e que temos que reabilitar rapidamente”, afirmou João Paulo Catarino.

O governante falava aos jornalistas no Peso da Régua, distrito de Vila Real, após uma reunião com autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro.

“Obviamente que há ali um prejuízo enorme do ponto de vista ambiental que temos que acompanhar”, acrescentou, referindo-se ao incêndio rural que deflagrou no sábado no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e alastrou para Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira (distrito da Guarda).