Mortalidade aumentou 21% em julho face ao mesmo mês em 2021

Comparativamente com julho de 2021, registou-se um aumento de 181 óbitos devido à covid-19.

Relativamente ao número de óbitos devido à covid-19, os dados revelam que diminuiu para 453 em julho, menos 525 relativamente a junho de 2022, representando 4,3% do total de óbitos.

Em julho de 2022, foram registados 10.657 óbitos, mais 459 face ao observado no mês anterior (+4,5%) e mais 1.850 do que em julho de 2021 (+21,%).

No total, morreram em julho 10.602 pessoas.

"No mês de junho de 2022, o saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e o número de mortos num determinado período de tempo) foi -3.649, agravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2021, quando registou o valor de -1.663", refere o INE.

Em junho de 2022, registaram-se 6.532 nados-vivos, representando um valor próximo do de junho de 2021 (6.546).

Os dados preliminares do INE apontam também para um aumento de nascimentos no primeiro semestre de 2022 (38.580) face ao verificado no mesmo período de 2021 (38.050), representando mais 530 nados-vivos (+1,4%).

Segundo a publicação do INE "Estatísticas Vitais -- Dados mensais", morreram neste período 74.639 pessoas, menos 1.480 do que em igual período de 2021 (-1,9%).

Analisando os sete primeiros meses do ano (janeiro a julho), os dados revelam que a mortalidade desceu comparando com o mesmo período de 2022.

Refere ainda que, no primeiro semestre de 2022, o valor acumulado do saldo natural foi menos 25.265, apresentando um desagravamento relativamente ao valor observado no mesmo período de 2021 (-29.239).



Os dados mostram que o valor do saldo natural acumulado até junho de 2022 já atingiu o valor do saldo natural anual registado em 2019 (-25.246), último ano pré-pandemia.

Os dados do INE contabilizam também o número de casamentos, revelando que, em junho de 2022, foram celebrados 3.985, correspondendo a um aumento de 23% relativamente ao número de casamentos realizados em junho de 2021 (mais 745).

No primeiro semestre de 2022 foram celebrados 13.904 casamentos, mais 5.231 do que no período homólogo de 2021.