Mais de 16 mil hectares de área já arderam na Serra da Estrela

Mais de 16 mil hectares arderam até à tarde desta sexta-feira no incêndio rural que lavra desde o último sábado na serra da Estrela, entre os distritos de Castelo Branco e Guarda, de acordo com o sistema de vigilância europeu Copernicus.

A página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá conta de que à mesma hora estavam mobilizados para o combate às chamas 1.661 operacionais, apoiados por 467 viaturas e 12 meios aéreos.

O incêndio deflagrou na madrugada do dia 06 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.