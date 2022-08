"Já vi descoordenação". Autarca da Guarda critica estratégia da Proteção Civil no combate às chamas

Veja também:

Perante mais uma noite de combate às chamas no incêndio na Serra da Estrela, o presidente da Câmara Municipal da Guarda descreve o agravar de uma situação "dantesca" e reporta descoordenação dos meios no local.

Em declarações à Renascença, Sérgio Costa diz que as chamas podem ameaçar outras aldeias para além de Videmonte.

"Isto está dantesco. A situação continua grave, as frentes continuam ativas, cada vez mais extensas, chamas mais intensas e a caminha uma frente em direção à aldeia de Videmonte e outra a querer cercar a aldeia pelo outro lado e a querer caminhar para as aldeias mais próximas", explica.

Sérgio Costa defende que "é preciso atacar durante a noite", com o acalmar do vento, mas há falta de meios.

"Precisamos de máquinas de rasto, mas não as vemos, não existem nesta área. As que a câmara colocou ontem as pessoas tiveram de descansar, não houve render das máquinas, mas não sabemos o que vai acontecer durante a noite", atira.

Críticas à descoordenação

Confrontado com as declarações da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, que assumiu eventuais erros, mas que "são sentidas por aqueles que num dado momento sentem a operação no sítio em que estão, da perspetiva que têm", o presidente da Câmara Municipal da Guarda garante que já viu vários exemplos de descoordenação.

"Isto não é normal. Passamos em várias frentes e não vemos pessoas, só quando as chamas se aproximam das casas. Já vi desarticulação de meios no local, é só por a mão na consciencia. Há muita temperatura, muito declive, muita intensidade do vento, mas afinal o que se passa? Pedimos meios e máquinas, mas chegam a tarde e a más horas e quando aparecem demoram horas a serem entregue uma missão às pessoas. E já reportei à tutela", atira.