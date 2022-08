Gripe das aves volta a ser detetada em Portugal

A gripe das aves voltou a ser detetada em Portugal, numa exploração caseira de galinhas, perus e patos, em Beja, cerca de dois meses após o país estar livre deste vírus, foi anunciado esta sexta-feira.

“No dia 11 de agosto, foi confirmado um novo foco de infeção por vírus da gripe aviária numa exploração de detenção caseira com galinhas, perus e patos, na freguesia de S. Marcos de Ataboeira, concelho de Castro Verde, distrito de Beja”, indicou esta sexta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Em junho, Portugal recuperou o estatuto de país livre da gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP), depois de ter somado 20 focos de infeção.

Segundo a DGAV, foram implementadas medidas de controlo, como a inspeção do local, abate dos animais afetados, bem como a inspeção e notificação das explorações com aves nas zonas de proteção, num raio de três quilómetros em redor do foco, e de vigilância, num raio de 10 quilómetros.

“Perante a evidência de contínua circulação do vírus da GAAP”, a DGAV pediu que todos os detentores de aves cumpram as medidas de segurança e as boas práticas de produção, evitando também os contactos entre aves domésticas e selvagens.

Por outro lado, notou que as medidas de higiene das instalações, equipamentos e materiais devem ser reforçadas, assim como o controlo dos acessos aos estabelecimentos onde estão a aves.

“A notificação de qualquer suspeita deve ser realizada de forma imediata, para permitir uma rápida e eficaz implementação das medidas de controlo da doença, no terreno, pela DGAV”, alertou.

Em Portugal, o primeiro foco de gripe aviária foi detetado em 30 de novembro de 2021, numa capoeira doméstica, em Palmela, distrito de Setúbal.