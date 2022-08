Governo vai recorrer a privados para assegurar creches gratuitas em todo o país

O Governo vai estabelecer parcerias com o setor privado no próximo ano para garantir a gratuitidade das creches nos “sítios onde haja carência de lugares e que não sejam satisfeitas pelo setor social”, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro.

“No âmbito das conversações que iniciámos com a Associação das Creches do setor privado, estamos a trabalhar para que possamos ter, já no próximo ano, acordos de associação, para apoiar também creches do setor privado, naquelas áreas onde haja carência de lugares de creche e que não sejam satisfeitas pelo setor social”, anunciou António Costa.

O primeiro-ministro discursava na Amadora (Lisboa), depois de ter visitado a creche Luís Madureira, acompanhado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e pela secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

Intervindo antes do primeiro-ministro, Ana Mendes Godinho também assegurou que, “se não houver capacidade de resposta por parte da rede instalada do setor social”, o Governo irá garantir, “através de parceria com creches privadas que estejam disponíveis para aderir, que nenhuma criança fica de fora da medida”.