Em dez anos Portugal ficou com menos 166 mil jovens

São menos mas têm mais formação, saem de casa dos país aos 33 anos, em média, apenas dois em cada 10 está satisfeito com a situação financeira e o melhor que dizem ter são as pessoas que os rodeiam.

É este o retrato dos jovens portugueses, segundo a base de dados do Eurostat, o gabinete de Estatística da União Europeia, disponibilizada na véspera do Dia Internacional da Juventude, que se celebra esta sexta-feira.

Segundo estes dados, Portugal tinha no ano passado 1.647.827 jovens entre os 15 e os 24 anos, menos 165.963 do que há dez anos. Ao todo, representavam 16% da população.

Em média, os jovens portugueses saíram de casa dos pais no último ano com 33 anos e meio, bastante acima da média europeia, que estava nos 26 anos e 5 meses. Por género, elas saem cerca de dois anos mais cedo do que eles.

Mobilidade e desemprego jovem

Alemanha é o destino preferido dos jovens no espaço comunitário, seguido de França, Espanha e Itália. Portugal é o décimo primeiro destino mais procurado por jovens de outras nacionalidades, em 2021 tinha mais de 212 mil.

Quase 12% dizem participar em atividades cívicas ou de cidadania, por vezes voluntarias. Um número que é ligeiramente maior entre os homens e está praticamente em linha com a média europeia.

Com a Covid-19, a taxa de desemprego entre os jovens saltou de 12,6%, em 2019, para 15,9% em 2021 (acima da média da UE, de 13%). Destes, 4,5% é considerado desemprego de longa duração, ou seja, acima de 12 meses, uma situação que se agravou desde 2017.

Para muitos analistas, o pior dado está escondido, são os números relativos aos que não trabalham, não estudam nem estão em formação. Em Portugal estavam nesta situação em 2021 9,5% dos jovens, uma percentagem que fica abaixo dos 13% da média comunitária.

Para quem trabalha, a situação pode não ser animadora. Segundo o Eurostat, quase metade dos trabalhadores temporários em Portugal têm menos de 29 anos (47,5%), claramente acima da média europeia (35,5%). Só a Espanha e a Holanda têm mais jovens trabalhadores precários, Itália surge ao lado de Portugal.

O outro lado da moeda é a iniciativa. Em 2021, quase 32 mil jovens tinham criado o próprio emprego (16,8 mil homens e 14,9 mil mulheres). Um número que caiu bastante com a pandemia, em 2019 mais de 43 mil era empregado por conta própria.

Mais de metade dos jovens mexe-se muito bem com ferramentas digitais, tem conhecimentos superiores ao básico, e a grande maioria sabe, pelo menos, o básico.

Quase 44%, entre os 30 e os 34 anos, frequentava no ano passado o Ensino Superior.

Poucos, menos de 20%, dizem estar satisfeitos com a situação financeira. Para 2021 não há informação, mas em 2020 quase 19% dizia estar em risco de pobreza ou exclusão social e 6,6% admitia privações severas nas condições de habitação.

O trabalho agrada a quase 30% dos jovens em Portugal. No geral, mais de 35% mostram-se satisfeitos no último ano com a vida que levam, mas a melhor nota, mais de 61%, é dada às relações pessoais.