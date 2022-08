Chamas já consumiram quase um quinto do Parque Natural da Serra da Estrela

O incêndio na Serra da Estrela, que deflagrou no concelho da Covilhã e alastrou para Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira está ativo há sete dias e, já consumiu mais de 16 mil hectares, o equivalente a 16 mil campos de futebol.

Segundo os dados recolhidos pela Renascença junto do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), é o maior fogo e o mais devastador do ano, com 16.310 hectares de área ardida.

O fogo deflagrou junto à localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã, pelas 3h00 da madrugada, do dia 6 de agosto e já consumiu quase um quinto do Parque Natural da Serra da Estrela.

O incêndio da Serra da Estrela é de longe o mais devastador do ano. Os outros fogos com mais área ardida são: Murça, em Vila Real (7.058 hectares), Pombal, Leiria (5.126) e Chaves, Vila Real (3.368).

Este incêndio também é um dos maiores dos últimos quatro anos em Portugal:

Monchique (2018) - 26.763 hectares

Proença-a-Nova (2020) - 14.878 hectares

Serra da Estrela (2022) - 9.532 até agora

Vila de Rei (2019) - 9.249 hectares

Castro Marim (2021) - 6.629 hectares

No combate às chamas estão, na manhã desta sexta-feira, cerca de 1.600 operacionais, apoiados por 500 viaturas.