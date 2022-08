Secretária de Estado admite possíveis falhas no combate ao incêndio na Serra da Estrela

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, admite que pode ter havido falhas no combate ao incêndio da Serra da Estrela, embora recuse as críticas de que há descoordenação no terreno.



Em entrevista à RTP, a governante diz que eventuais erros se podem dever às dificuldades em gerir uma operação muito complicada.

"As supostas falhas de que temos ouvido falar não deixam de ser sentidas por aqueles que num dado momento sentem a operação no sítio em que estão, da perspetiva que têm. E nós temos que olhar para esta operação na sua globalidade. É uma operação com enorme complexidade, portanto não posso descartar que num dado momento possa ter havido alguma coisa que não correu conforme expectável", admitiu a secretária de Estado.



A secretária garante que não há falta de meios no terreno nem um problema de "descoordenação".



"O que temos é uma operação muito difícil de gerir, aqui e em qualquer país do mundo", afirma Patrícia Gaspar.



Apesar de este ser, até agora, o maior fogo do ano, o Governo não ativou o mecanismo europeu de combate a incêndios, como fez em julho. Patrícia Gaspar justifica a decisão com a facilidade de mobilização de meios, como diz ser a ajuda de um Canadair espanhol.