Proteção Civil espera "tarde contínua" de combate ao incêndio na Serra da Estrela

O segundo-comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) espera que possa haver esta quinta-feira algum alívio no combate ao incêndio que lavra desde sábado em municípios da Covilhão e da Guarda, embora reconheca que os operacionais no terreno enfrentam uma "tarde contínua de trabalho".

O incêndio, que o Ministério da Administração Interna já reconheceu ser "complexo" e exigir ajustes no combate no terreno, deflagrou no último sábado na localidade de Garrocho (Covilhã), tendo-se estendido a três municípios do distrito da Guarda (Manteigas, Gouveia e Guarda).

Apesar de ter tido uma evolução favorável durante a noite, o incêndio continua ativo, destacou Miguel Cruz em conferência de imprensa.

“Vamos ter uma tarde contínua de trabalho, considerando que com as condições meteorológicas, como a subida natural de temperatura e a redução da humidade relativa e o perímetro com vastas áreas muito quentes, irão surgir situações de alguma preocupação que temos de debelar rapidamente, mas que estamos preparados para o fazer”, referiu o responsável aos jornalistas a partir da Junta de Freguesia de Valhelhas.

A área compreendida entre Manteigas, Vale de Amoreira e Folgosinho é, nesta altura, a que preocupa mais os operacionais que combatem este fogo, que já fez 11 feridos e obrigou à retirada de 26 pessoas nos últimos dias.

“Até agora há a registar um total de 11 feridos, felizmente, sem gravidade, feridos ligeiros entre os combatentes e 26 deslocados temporariamente, que felizmente já regressaram a suas casas. Temos também a registar danos em dois veículos e duas habitações, não de primeira habitação”, salientou, Miguel Cruz.