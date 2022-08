Incêndios. Oito meios aéreos ajudam no combate às chamas na Serra da Estrela

Segundo o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, no combate a este fogo três bombeiros ficaram feridos e foram ainda destruídas duas habitações e vários armazéns agrícolas. A esta hora, nos trabalhos de rescaldo continuam com mais de 200 bombeiros.

Controlado ficou durante a noite o incêndio do concelho de Oliveira de Hospital, no outro lado da serra.

A Proteção Civil continua a reforçar os meios no local para debelar as chamas num fogo que começou na Covilhã e alastrou aos concelhos de Manteigas, Gouveia e Guarda.

O fogo que já leva seis dias já consumiu mais de 9.500 hectares, o que significa que as chamas já destruíram mais de 10% do Parque Natural da Serra da Estrela.

25 concelhos do interior Norte, Centro e Alto Alentejo em risco máximo

Vinte e cinco concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Portalegre estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado cerca de 60 municípios do interior Norte e Centro e da região do Algarve e em risco elevado outros tantos concelhos nas mesmas regiões e nalgumas zonas no litoral nos distritos de Aveiro, Leiria, Coimbra, Beja e Faro.

Para esta quinta-feira, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma pequena descida de temperatura, nebulosidade até ao final da manhã no litoral oeste, com nevoeiro em alguns locais, e vento em geral fraco.

As temperaturas as mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Leiria, Beja e Évora) e os 20º (Bragança) e as máximas entre os 22º (Viana do Castelo) 35º (Bragança).