Incêndio na Serra da Estrela. "Isto mete medo, ontem aqui parecia um inferno"

Para Manuel Sequeira, de Vale de Amoreira, as últimas 24 horas só podem ser classificadas como um verdadeiro “inferno”.

Entre Valhelhas, Vale de Amoreira e Sameiro, no concelho da Guarda, área que continua sem comunicações, por caminhos íngremes e de difícil acesso, encontram-se esta quinta-feira rostos impregnados de tristeza e aflição, desde o deflagrar de um incêndio na vizinha Covilhã no passado sábado.

A angústia e o medo são, por estes dias, os sentimentos que invadem as populações cercadas pelas chamas em pleno Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE).

Ao sentimento de desgosto junta-se uma revolta interior que muitos dos naturais direcionam para “as intransigências” do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), responsável pela gestão desta área classificada pela UNESCO como Património da Humanidade .

Já na localidade de Sameiro, completamente rodeada pelas chamas na noite de quarta-feira, a população fez o que pôde e o que não pôde para defender-se, a si e aos seus bens, naquele que o próprio Ministério da Administração Interna já reconheceu ser um incêndio de grande complexidade.

André Biscaia, um jovem de 35 anos que mora na zona da Guarda, tentou auxiliar os pais, mas já não conseguiu entrar na localidade.

“Cheguei ao cruzamento de Valhelhas e só me deixavam ir até ao Vale de Amoreira. Isto foi ontem ao final da tarde. Hoje de manhã já consegui lá chegar, mas porque ainda não estava ninguém a vigiar, embora a situação esteja agora mais calma”, disse à reportagem da Renascença.

Felizmente, os pais de André estão de boa saúde, embora muito assustados e preocupados com a possibilidade de novos focos de incêndio, em mais um dia de temperaturas elevadas e com uma tarde que, seguramente, não vai dar descanso aos cerca de 1.500 operacionais que continuam no terreno.