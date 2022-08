Fogo consome 20 habitações na aldeia da Quinta da Taberna

O fogo que lavra na Serra da Estrela consumiu 20 habitações na aldeia Quinta da Taberna, na Guarda. A localidade já tinha sido evacuada pelas autoridades.

Ao que a Renascença apurou no local, das 20 casas agora destruídas, duas estavam habitadas.

Horas antes das chamas terem atingido a aldeia, o presidente da Junta de Freguesia de Videmonte dizia à Renascença que a situação era dramática, com frentes de fogo desgovernadas e as chamas a aproximam-se desta localidade, no concelho da Guarda.

“Dramática, dramática. A tragédia continua na Serra da Estrela. Ao final da madrugada, com o raiar do dia, as coisas aparentavam estar controladas, mas com algumas frentes desguarnecidas, o vento que se fazia sentir fez reacendimentos e, neste momento, temos duas frentes ativas completamente desgovernadas”, afirma, com profunda tristeza e comoção, António Coelho.

O autarca refere também que “uma outra frente continua a dar a volta” e a “querer aproximar-se da Aldeia de Videmonte”.

No terreno estão mais de 1.500 bombeiros, apoiados por 11 meios aéreos e quase 500 viaturas terrestres. O fogo na Serra da Estrela que continua incontrolável, lavra desde o passado sábado e já atingiu quatro concelhos.

É o maior incêndio do ano em Portugal, tendo já consumido até agora 10 mil hectares.

