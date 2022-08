Câmara de Gouveia lamenta duração do incêndio e extensão de área ardida

O presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu, lamentou a duração e a extensão de área ardida do incêndio que teve início sábado na Covilhã e que continua a progredir em duas frentes no seu concelho.

"Estas pessoas com 60, 70 e 80 anos que perdem as suas coisas com o fogo, como vão fazer para alimentar os animais, vão recomeçar do zero? Não têm dinheiro para aguentar este impacto, já viviam com dificuldades", destacou.

O autarca defendeu que estas pessoas "devem ser muito bem ajudadas", pois são elas que lavram e cultivavam as suas propriedades que funcionam de travão às chamas.

"Espero que haja uma atenção muito redobrada por parte do Governo e que não se apresentem programas de ajudas, que depois por uma coisa ou outra excluem tanta gente e só meia dúzia é ajudada. Ou é para ajudar ou não é para ajudar", declarou.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Gouveia, "todo este território reclama um efetivo e consistente programa de apoio".

"Agora é que portugueses devem mostrar a sua verdadeira solidariedade para com esta zona do país, visitando e vindo cá de férias, mesmo não tendo a beleza que tínhamos, mas que havemos de voltar a ter", concluiu.