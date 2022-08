Seixal aprova novo concurso para prolongamento da via alternativa à EN10

A Câmara Municipal do Seixal aprovou hoje a abertura de um novo concurso para a execução da obra de prolongamento da via alternativa à Estrada Nacional 10 entre Corroios e Amora, pelo preço base de 6,5 milhões de euros.

Segundo a autarquia, o encargo será repartido ao longo de três anos (entre 2022 e 2024).

Em comunicado, a Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, refere que a nova infraestrutura é "indispensável para a melhoria da mobilidade rodoviária no concelho" e para o crescimento económico.

A obra consiste na execução de uma rodovia com 1,94 quilómetros de extensão, incluindo a criação de uma rotunda no final do troço na zona da Quinta da Princesa.

O prazo de execução previsto é de 18 meses, devendo os trabalhos ficar concluídos em 2024.

Citado na nota do município, o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Santos (CDU), salienta ser essencial a concretização da obra por ser "urgente descongestionar a Estrada Nacional 10 e, em particular, a zona de Corroios".

"Mais uma vez, a autarquia substitui o Governo na criação de infraestruturas essenciais ao desenvolvimento da comunidade, neste caso ao nível da circulação rodoviária, assumindo os gastos de uma obra que foi prometida pela tutela, mas que nunca saiu da gaveta, tendo sido sucessivamente adiada. Não podemos esperar mais tempo e iremos mesmo avançar com a respectiva execução no terreno", refere o autarca.

Na reunião de câmara realizada hoje foi ainda aprovada uma comparticipação de cerca de 83 mil euros à Santa Casa da Misericórdia do Seixal para apoio à execução do projeto de construção da futura Unidade de Cuidados Continuados que irá surgir num terreno cedido pelo município.

Ao nível do associativismo foi aprovada a concessão de um apoio de 100 mil euros ao Clube de Praticantes de Voleibol Lobatos Volley para a construção do Pavilhão Desportivo Municipal Cidade de Amora e de um apoio de 50 mil euros à Associação das Colectividades do Concelho do Seixal para a realização de atividades relacionadas com a 39.ª Seixalíada - edição 2022.

Foi ainda aprovada a concessão de um apoio de 4.920 euros à Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora, no âmbito do projeto Segurança contra Incêndios para Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no âmbito das candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência -- Requalificação e Construção/Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais.

O executivo aprovou também uma proposta de parceria com o Agrupamento de Escolas Paulo da Gama para a candidatura ao Clube Ciência Viva e a concessão de um apoio de cinco mil euros ao Conselho Português para a Paz e Cooperação.