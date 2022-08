Polícia Judiciária investiga aparecimento de cadáver esquartejado em Almancil

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o aparecimento de um cadáver, em Almancil, no concelho de Loulé (Faro), e a realizar perícias para determinar a sua identidade e as circunstâncias da morte, disse à agência Lusa fonte policial.

A fonte da PJ confirmou o aparecimento de um cadáver na localidade algarvia, mas escusou-se a avançar mais informação por o caso se encontrar sob investigação.

O Correio da Manhã noticiou esta quarta-feira que o corpo, do sexo feminino, foi encontrado numa zona de mato, depois de um popular que fazia trabalhos no campo ter dado o alerta, na segunda-feira, devido ao mau cheiro que se fazia sentir no local.

Ainda de acordo com o jornal, quando se deslocaram ao local, as autoridades policiais encontraram o corpo, esquartejado e já em decomposição, dentro de uma mala, que estava dissimulada com pedras junto de um muro, numa zona de mato pouco acessível.

As autoridades estão agora, segundo a fonte da PJ, a realizar as diligências necessárias para identificar o corpo e as circunstâncias em que a morte ocorreu.

Há suspeitas, ainda segundo o Correio da Manhã, de que possa ser a condutora de um veículo de transporte de passageiros que está desaparecida desde finais de junho, depois de ter saído para realizar um serviço.