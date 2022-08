PCP diz que contratação de Sérgio Figueiredo tem “critérios certamente discutíveis”

O dirigente comunista Bernardino Soares considerou esta quarta-feira que a contratação pelo Ministério das Finanças do ex-diretor da TVI e ex-administrador da Fundação EDP Sérgio Figueiredo foi feita com “critérios certamente discutíveis”.

“É uma opção do Governo com critérios certamente discutíveis”, afirmou Bernardino Soares em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa.

O jornal Público noticiou na terça-feira que o Ministério das Finanças contratou o antigo diretor de informação da TVI e ex-administrador da Fundação EDP Sérgio Figueiredo como consultor estratégico para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas.

Segundo o jornal, o contrato em questão é por ajuste direto e Sérgio Figueiredo irá auferir um ordenado ilíquido equivalente ao vencimento mensal de um ministro, correspondendo a 4.767 euros. Sérgio Figueiredo terá começado a desempenhar as suas funções a 29 de julho.