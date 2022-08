Médicos da urgência geral do Hospital de Loures apresentaram escusas de responsabilidade

Todos os 14 médicos do serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, distrito de Lisboa, apresentaram escusas de responsabilidade devido à “escassez permanente de recursos humanos”, anunciou esta quarta-feira o Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

“Isto insere-se no problema global que temos vivido nos últimos tempos, que é o número insuficiente de médicos escalados para a urgência face ao número de utentes que a ela recorrem. Agora, estes colegas, que são 14, manifestaram a sua indisponibilidade para salvaguardar os doentes desta situação, ou seja, não vão compactuar com este tipo de atendimento, que é nitidamente insuficiente para a população que recorre ao hospital”, afirmou Maria João Tiago, secretária regional de Lisboa e Vale do Tejo do SIM.

Em declarações à agência Lusa, a representante do sindicato disse que os documentos de escusas de responsabilidade de todos os elementos pertencentes à equipa do serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo foram apresentados na última semana de junho e mantêm-se com efeito até que a situação de falta de recursos humanos seja resolvida.

“Até quando? Não sabemos. Este tipo de documento é apresentado sempre que se verifica um número insuficiente de médicos escalados para aquele dia e para aquela urgência, por isso há de vigorar enquanto não for restabelecido o número de elementos suficientes”, disse a secretária regional de Lisboa e Vale do Tejo do SIM, explicando que como as escalas estão a ser feitas quase que diariamente “é muito imprevisível” prever a duração da situação de escusas de responsabilidade por parte dos médicos.

Maria João Tiago reforçou que a situação se manifesta “até estarem reunidas as condições mínimas de segurança para atender os doentes”, pelo que vai vigorar enquanto o número de médicos for insuficiente, sem adiantar qual o número de profissionais em falta.