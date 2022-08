​Maior incêndio do ano já destruiu 10% do Parque Natural da Serra da Estrela

As chamas já destruíram quase 10 mil hectares, colocando o incêndio da Serra da Estrela como o mais devastador do ano. Os outros fogos com mais área ardida são: Murça, em Vila Real (7.058 hectares), Pombal, Leiria (5.126) e Chaves, Vila Real (3.368).

O fogo deflagrou junto à localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã, pelas 3h00 da madrugada, do dia 6 de agosto.

O incêndio que lavra desde sábado na Serra da Estrela já é o maior do ano em Portugal, com 9.532 hectares de área ardida até às 17h30 desta quarta-feira.

Ainda de acordo com os dados do EFFIS, o fogo que deflagrou sábado no concelho da Covilhã já destruiu 10,7% do Parque Natural da Serra da Estrela.

Este incêndio também é um dos maiores dos últimos quatro anos em Portugal: