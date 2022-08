MAI confirma envolvimento de portugueses nos incidentes com adeptos croatas em Guimarães

O ministério da Administração Interna (MAI) confirma o envolvimento de elementos de uma claque portuguesa nos desacatos da última noite com adeptos do Hajduk Split, em Guimarães.

Em comunicado, o MAI esclarece que “os incidentes ocorridos ontem à noite em Guimarães foram organizados com elevado grau de premeditação, com participação de membros de pelo menos um grupo organizado de adeptos nacional”, sem, contudo, especificar de que grupo se trata.

A nota do MAI acrescenta que “a identificação dos adeptos que terça-feira causaram distúrbios na cidade de Guimarães vai ser remetida ao Ministério Público por indícios da prática de crime de participação em motim”.

A PSP confirma que os adeptos do Hajduk Split foram acompanhados por elementos da polícia croata, mas só “um pequeno grupo de adeptos organizou a sua deslocação com conhecimento das autoridades, entrando em Portugal por via aérea”.

Os restantes, segundo o MAI contaram “com o apoio de membros de claques associadas a clubes portugueses para a organização das suas deslocações e estadias”.

Nesses casos, a PSP identificou “indícios de que os adeptos organizaram a sua chegada ao país de forma a não serem detetados pelas autoridades”.

O MAI indica, por outro lado, que nos dias anteriores à partida desta quarta-feira, foi montado um dispositivo “adequado, que foi imediatamente reforçado aquando da verificação dos incidentes no Centro Histórico de Guimarães, o qual permitiu a identificação de 154 adeptos, dos quais 122 de nacionalidade croata, 23 portugueses e os restantes de outras quatro nacionalidades”.

A PSP vai manter o reforço de meios o terreno até que os adeptos croatas regressem ao país de origem.

Dentro do campo, o Vitória de Guimarães venceu por 1-0, mas acabou por ser eliminado da Liga Conferência, uma vez que o resultado não foi suficiente para superar o os 3-1 sofridos na primeira mão em Split.