Incêndio da Serra da Estrela chega à Guarda e obriga a evacuar praia fluvial

O incêndio que lavra na Serra da Estrela já chegou à Guarda e obrigou esta quarta-feira a evacuar a praia fluvial de Videmonte.

Pelas 18h30, as chamas estavam a ser combatidas por 1.149 operacionais, apoiados por cinco meios aéreos e 370 viaturas.

O fogo lavra há cinco dias. Deflagrou no sábado, pelas 3h00 da madrugada, junto à localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã.

O incêndio já é o maior do ano em Portugal, com 9.532 hectares de área ardida até às 17h30 desta quarta-feira. Os dados foram recolhidos pela Renascença junto do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

O fogo já destruiu 10,7% do Parque Natural da Serra da Estrela.

Nove meios aéreos em Oliveira do Hospital



Outra incêndio que está a preocupar as autoridades lavra no concelho de Oliveira do Hospital.

Nove meios aéreos e 254 operacionais encontram-se a combater duas frentes, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.



José Francisco Rolo diz que o incêndio começou em Meruge, uma freguesia no limite do concelho de Oliveira do Hospital com o concelho de Seia (Guarda), por volta das 15h00.

“O fogo já chegou a Seixo da Beira e vai em direção à Sobreda. Temos duas frentes: uma vai em direção a Seia e outra em direção a Viseu”, descreveu.

De acordo com o autarca, as chamas lavram numa zona de “povoamento disperso e de quintas”.

“Está muito vento e isso preocupa-nos”, acrescentou.