GNR deteve 29 pessoas e apreendeu 1.600 doses de droga em Seia

A GNR deteve 29 pessoas, com idades entre os 16 e os 57 anos, suspeitas de vários crimes, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal em Seia.

Foram detidos, entre os dias 4 e 8 de agosto, pelos crimes de posse de arma proibida, tráfico de estupefacientes, condução sob o efeito do álcool e por condução sem habilitação legal.

Segundo a GNR, foram ainda elaborados 35 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes e apreendidas 895 doses de cocaína, 346 de haxixe, 256 de liamba, 120 de MDMA e 30 de anfetaminas.

No âmbito da operação foram ainda apreendidos: 13 selos LSD, 26 comprimidos de ecstasy, 9,5 gramas de cogumelos alucinogénios, cinco mililitros de LSD líquido, duas facas de abertura automática e um bastão extensível.

Em comunicado, a força de segurança esclarece que as apreensões resultam da "Operação Vulcano", que incidiu na prevenção e combate à criminalidade.



Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Seia e os autos de contraordenação para a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência da Guarda.

A operação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Gouveia e do Destacamento de Intervenção (DI) da Guarda.