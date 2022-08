Fundação Berardo tem até setembro para entregar bens e contas ao Estado

O prazo para a entrega de contas, dívidas e rol de bens pela Fundação José Berardo foi "prorrogado por mais 10 dias", a pedido da instituição, pelo que termina em 01 de setembro, disse à Lusa fonte governamental. A Fundação José Berardo tinha anteriormente até esta semana (11 de agosto) para entregar à Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM) as suas contas, rol de bens, entre outros, depois do Governo ter extinguido a instituição, com sede no Funchal, em 19 de julho, através de despacho da Presidência do Conselho de Ministros. O processo de extinção obrigava a Fundação José Berardo a entregar à SGPCM, no prazo de 10 dias úteis, as suas contas, dívidas e passivo, o rol de bens e de contratos existentes, assim como a identificação dos seus trabalhadores e as responsabilidades assumidas. Contactada pela Lusa sobre se a informação já tinha sido enviada, fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros disse que "o prazo foi prorrogado por mais 10 dias" e termina em 01 de setembro, uma vez que há uma dilação postal.

Os administradores da fundação são também responsabilizados "pessoal e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos danos que deles advenham, em violação das regras anteriores", segundo o despacho, salientando que, além da limitação a "atos meramente conservatórios do património fundacional", quaisquer outras ações carecem "de autorização prévia da entidade competente" pela extinção, a SGPCM. O despacho estabelece que têm de ser entregues "os livros e os documentos de prestação de contas da Fundação José Berardo", até à data da extinção. A Fundação José Berardo registou prejuízos de mais de 15 milhões de euros no ano passado, de acordo com o relatório do Conselho de Administração da entidade. Segundo o documento, no final de 2021 a Fundação José Berardo registava um prejuízo de 15.025.603,25 euros, valor que compara com um resultado líquido negativo de 15.055.176,14 euros em 2020. A Fundação José Berardo passou de lucros de 102 milhões de euros para prejuízos de 245 milhões entre 2007 e 2017 devido à atividade financeira desenvolvida, segundo o relatório da IGF que levou o Governo a extinguir a instituição. Segundo o relatório, no final do ano passado, os ativos fixos tangíveis ascendiam a 580,9 mil euros, valor que compara com 584,9 mil euros em 2020, os investimentos financeiros eram de 290,6 milhões de euros (290,1 milhões em 2020) e o ativo líquido atingia os 350,6 milhões de euros (350,2 milhões um ano antes). O total do fundo de capital somava 709,1 milhões de euros negativos, contra 694,1 milhões de euros negativos em 2020.