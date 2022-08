Detidas 19 pessoas e apreendidas centenas de doses de droga durante o Meo Sudoeste

A GNR deteve 19 pessoas, 17 homens e duas mulheres, entre os 17 e os 28 anos, no festival “MEO SW 22”, que decorreu na Herdade da Casa Branca, em Zambujeira do Mar, por posse e/ou tráfico de estupefacientes.

Na operação, realizada entre 31 de julho e 7 de agosto, foram apreendidas 8.65,76 doses de haxixe; 76,75 doses de canábis; 9,75 doses de cocaína; seis unidades de MDMA; 0,5 gramas de ecstasy e 0,7 gramas de anfetaminas.

Em comunicado, a força de segurança indica que “à semelhança de edições anteriores, a operação desenrolou-se em três fases que, ainda que distintas, se articularam entre si, nomeadamente no início do campismo com ocupação do respetivo parque, durante o festival de música e eventos e por último a desocupação e o encerramento do parque de campismo”.

“Estiveram empenhados diariamente cerca de 100 militares de todas as valências operacionais da Guarda, consubstanciando as quatro vertentes da Operação - segurança e ordem pública, investigação criminal, segurança rodoviária e segurança ambiental”, lê-se no documento.

Na nota de imprensa, o Comando Territorial de Beja destaca a excelente colaboração que, mais uma vez, foi desenvolvida com a organização promotora deste evento, bem como com outras instituições públicas e privadas, destacando-se a Câmara de Odemira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os Bombeiros Voluntários de Odemira e a Empresa de Serviço Médico Privado Luramed.