Desconvocada greve dos aeroportos

Os sindicatos que representam os trabalhadores da ANA/VINCI, gestora de aeroportos portugueses, chegaram esta quarta-feira a acordo com a empresa e desconvocaram a greve agendada para 19, 20 e 21 de agosto.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) avança, em comunicado, que o entendimento foi alcançado na sequência de uma reunião realizada, terça-feira, nas instalações da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), que contou também com a participação do Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC).