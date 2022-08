​Bombeiros assistidos e viatura destruída em Oliveira do Hospital

Dois bombeiros foram levados para o hospital e uma viatura dos Voluntários de Oliveira do Hospital ficou destruída no combate ao incêndio que lavra naquele concelho.



A informação foi avançada à RTP pelo presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo.

“Temos a lamentar a destruição parcial de uma viatura dos Bombeiros de Oliveira do Hospital, ninguém ficou ferido”, declarou o autarca.

Dois feridos que estavam a combater o fogo sentiram-se mal e foram transportados para o hospital.

“Não inspiram muita preocupação mas foram encaminhados. Dois bombeiros de Oliveira do Hospital não se sentiram bem no combate às chamas e foram ao hospital”, adiantou Francisco Rolo.

O combate às chamas está a “evoluir positivamente” e a intervenção dos meios aéreos “foi fundamental”, segundo o presidente da Câmara.

O incêndio deflagrou esta quarta-feira, pelas 15h00, na zona de Meruge, no concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.

Pelas 20h45, a combater as chamas estavam 325 operacionais, apoiados por 95 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.