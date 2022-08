Quatro feridos ligeiros e reforço de meios no fogo da Serra da Estrela

Quatro pessoas sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros no incêndio que lavra há quatro dias na Serra da Estrela.

Os feridos são três bombeiros e um sapador florestal, revelou em conferência de imprensa António Ribeiro, comandante operacional do Centro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

“Estamos neste momento com condições meteorológicas anormais que temos verificado nestes dias, com grande dificuldade no combate com uma frente de fogo muito violenta no concelho de Manteigas, a dirigir-se para a povoação do Sameiro”, salientou António Ribeiro.

Pelas 19h55 desta terça-feira, nas operações de combate a este incêndio estavam envolvidos 735 operacionais, apoiados por 233 viaturas e 11 meios aéreos.

O comandante António Ribeiro adiantou que haverá “nas próximas horas um reforço de 10 grupos de combate”.