Incêndio da Serra da Estrela obriga a retirar 30 pessoas de aldeia

Continua por dominar o incêndio na Serra da Estrela que deflagrou na madrugada de sábado na Covilhã. Este é já o incêndio com mais área ardida desde o início do ano.

Segundo o último balanço do Sistema Europeu, até agora já arderam 4.000 hectares nesta zona. No município de Manteigas o fogo terá queimado o equivalente a dois mil campos de futebol.

À Renascença, Pedro Araújo, da Proteção Civil Nacional, fala de uma noite de muito trabalho para os bombeiros e revela que, por prevenção, foram retiradas da aldeia de Cova 30 pessoas.



Já o vice-presidente da Camara da Covilhã fala já na necessidade de medidas de emergência por parte do Estado face aos prejuízos e face à possibilidade de cheias e de arrastamento dos solos, quando as chuvas começarem.

“Estamos agora a fazer, portanto, o inventário dos prejuízos e dos danos causados e a seguir efetivamente iremos a intervencionar, quer com medidas conjunturais, nomeadamente o apoio às madeiras ardidas por parte do Estado, e também medidas de estabilização dos solos”, descreve José Reis.

O autarca explica que sendo uma zona de montanha, onde após este calor intenso, normalmente, se anunciam também chuvas intensas, se não fizermos ações de emergência vamos ter depois situações de desagrado e de prejuízos com as cheias que vão movimentar quer as cinzas, quer os solos muito, muito despidos e movimentar e provocar cheias e arrasto para as bases das aldeias e vilas que estão na base da montanha”.

No combate ao fogo que se alastrou a Manteigas estão mais de 600 operacionais apoiados por 190 viaturas e seis meios aéreos.