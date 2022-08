Detido no aeroporto de Lisboa estrangeiro por auxílio à imigração ilegal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no Aeroporto de Lisboa um cidadão estrangeiro por auxílio à imigração ilegal e uso de documento falsificado.

Em comunicado, o SEF esclarece que “o homem foi detetado a facilitar a entrada em território nacional de outros 10 cidadãos estrangeiros oriundos do continente africano, mediante alegado pagamento de avultada quantia monetária, com recurso a documentação fraudulenta e utilização de uma história fictícia para ludibriar as autoridades de fronteira”.

O homem, detido no passado fim de semana, depois de ouvido pelas autoridades judiciárias, acabou por ficar em prisão preventiva.

"No decurso das diligências processuais penais, o SEF apreendeu ainda diversa documentação relacionada com a prática do ilícito", acrescenta o comunicado.