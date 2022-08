Casal detido por exigir dinheiro a idoso por acidente simulado

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou a detenção de um homem e uma mulher de 30 e 31 anos, respetivamente, por serem suspeitos da prática do crime de tentativa de burla.

A detenção, segundo comunicado da PSP enviado à Renascença, foi efetuada através da Divisão Policial de Loures, na freguesia do Lumiar, em resposta à denúncia de que um casal estaria “a burlar e coagir um idoso”.

Os agentes que se deslocaram prontamente ao local, “entraram em contacto com o lesado” e, simultaneamente, conseguiram “intercetar os suspeitos que, ao avistarem a viatura policial, ainda tentaram a fuga”.

A saída de um posto de combustível, a vítima foi abordada pelo casal suspeito, alegando “que na manobra, havia tocado com a sua viatura na dos suspeitos, os quais exigiam imediatamente o pagamento de uma quantia monetária para que a situação ficasse sanada”.

Segundo relato do próprio, o idoso sentiu-se de tal modo coagido pelo casal que, “apesar de estar certo de que não havia sido interveniente em qualquer sinistro, se preparava para ceder às exigências dos meliantes”.

Segundo a PSP, perante o cenário e a falta de evidências de que tivesse ocorrido qualquer acidente de viação “e por prova obtida no local”, os agentes “procederam à detenção dos suspeitos”, transportados de imediato para o Comando Metropolitano de Lisboa, no sentido de serem presentes no Tribunal Judicial de Lisboa.

Após apresentação para primeiro interrogatório judicial, “os suspeitos ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência”, conclui a nota da PSP.