Transtejo. Greve vai afetar horas de ponta até 19 de agosto

Esta segunda-feira, os trabalhadores da Transtejo dão início a uma greve que se vai estender durante duas semanas. Este protesto vai afetar as horas de ponta da manhã e da tarde.

As ligações fluviais entre Lisboa e a Margem Sul vão ser garantidas apenas entre o Barreiro e Terreiro do Paço. As restantes ligações com Cacilhas vão sofrer grandes constrangimentos nesses períodos.

É uma luta por melhores salários e serviços, segundo uma nota da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

“A partir de dia 8 de agosto e até 19 do mesmo mês, os trabalhadores realizarão greves parciais em cada turno de serviço, pelo facto de a administração/governo não ter iniciado um efetivo processo de negociação, de modo a discutir as reivindicações sindicais, que para além da valorização salarial, consta também a melhoria do serviço público. A resolução dos problemas nesta e noutras empresas públicas, é uma opção política entre fazer os investimentos necessários para valorizar os trabalhadores e os fixar, ou optar por responder às exigências dos grupos económicos/financeiros, à custa dos trabalhadores e do serviço público.”

A administração e o governo são acusados de ignorar os protestos dos trabalhadores e dos utentes.