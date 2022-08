Meios aéreos ajudam no combate às chamas na Covilhã

Mais de 620 operacionais continuavam a combater, o incêndio na localidade de Garrocho, concelho da Covilhã, que mantém fechada ao trânsito a Estrada Nacional 338. Esta manhã, foram acionados nove meios aéreos.

O incêndio deflagrou às 3h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

A Estrada Nacional 338, que faz a ligação entre Piornos e Manteigas, continuava cortada e não há indicação de casas em perigo.

Durante a tarde de domingo, três bombeiros foram retirados do teatro de operações por razão de "doença, queimadura e trauma", tendo dois deles sido transportados para um hospital e outro recebido assistência num centro de saúde.