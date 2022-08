Made in Minho. Pulseira que "engana" mosquitos e previne picadas

Uma ex-aluna da Universidade do Minho (UMinho) criou uma pulseira odorífera "que leva os mosquitos a julgar que os humanos são plantas", prevenindo assim picadas associadas a doenças como malária, dengue ou zika.

Em comunicado, a UMinho refere que aquela tecnologia, chamada X-OCR e desenvolvida ao longo de cinco anos, está a ser alvo de patente e foi agora testada com 98% de sucesso em 300 pessoas no Brasil, prevendo-se para breve novo teste no Burkina Faso, com aval da Organização Mundial de Saúde.

A pulseira é produzida em Vila Verde, distrito de Braga, e começou a ser vendida este mês, em seis cores, em style-out.com e em farmácias do sul do país, mas o foco principal está nas regiões tropicais e subtropicais.

"Podemos ajudar a diminuir a mortalidade destas doenças e, quiçá, a erradicar a propagação, além de permitir poupanças aos sistemas nacionais de saúde", admite, citada no documento, a investigadora Filipa Fernandes, autora da pulseira.

Citando estudos, notou que os mosquitos "custam" 410 milhões de euros por ano ao Governo do Brasil e a cada 30 segundos morre uma criança africana por malária.

"Mortes são casos extremos, mas importa contar ainda todos os doentes e os milhões de pessoas picadas", sublinha.

Não danifica o ecossistema e não é repelente

Segundo a investigadora, cada pulseira tem um raio de ação de 60 centímetros e dura 30 dias.

"Só sentimos um leve aroma ao colocar a pulseira, ao contrário dos mosquitos, que até se podem aproximar e pousar em nós, mas não vão picar, pois desta vez julgam estar sobre uma planta e irão procurar alimento [sangue] noutros animais", frisa.

Sublinha que a pulseira não danifica o ecossistema e também não é um repelente.