Incêndio na Serra da Estrela pode acabar com teixo de Manteigas

Chama-se teixo e, no passado, serviu para fazer lápis e pegas de ferramentas. Atualmente, já tem pouca utilização, mas tal não justifica a sua extinção, diz o botânico que trabalha em habitats naturais e ecologia da conservação.

A revelação foi feita à Renascença pelo investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Jorge Capelo.

O incêndio, que desde sábado lavra na Serra da Estrela e que já consumiu 3.600 hectares, pode levar à extinção de uma espécie de árvore que não se encontra em nenhum outro lugar no país, a não ser na povoação de Teixoso, no vale glaciar de Manteigas.

Segundo o investigador, “são já poucos os indivíduos desta espécie”, e “apesar de as árvores terem alguma capacidade de regeneração, elas são muito poucas e se a sua capacidade de voltarem a rebentar e produzir sementes for afetada, elas desaparecem mesmo”.

Apesar de não haver outras espécies vegetais ou até animais que dependam do teixo, o seu desaparecimento é uma perda para a biodiversidade, acredita o responsável do herbário do Instituto de Investigação Agrária e Veterinária.