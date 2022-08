Greve. Sintac e ANA reúnem-se terça-feira para negociar serviços mínimos

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) vai reunir-se, na DGERT, com a ANA, gestora dos aeroportos, esta terça-feira, para negociar serviços mínimos para a greve marcada entre 19 e 21 deste mês, segundo um comunicado.

Assim, “a reunião entre a Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho [DGERT], o Sintac e a ANA/VINCI realiza-se esta terça-feira, 09 de agosto, pelas 10h30, nas instalações da DGERT”, referiu o sindicato na mesma nota.

“A convocatória da DGERT tem em vista a negociação de acordo dos serviços mínimos a assegurar durante 19 e 21 de agosto”, indicou, “tendo em vista a negociação de acordo quanto aos serviços mínimos e quanto aos meios necessários para os assegurar durante as 00h00 do dia 19 de agosto e as 24h00 do dia 21 de agosto”.

“O Sintac aguarda que, além da definição dos serviços mínimos, desta reunião seja ainda passível sair um entendimento com a entidade empregadora – ANA/VINCI – que tenha em conta as propostas reivindicadas por este sindicato”, realçou a estrutura sindical.

O Sintac apelou à “reposição de todas as contribuições – até então suspensas - para o Fundo de Pensões dos seus trabalhadores”, e exigiu que a gestora aeroportuária deixe de “tentar destruir os direitos obtidos ao longo de décadas pelos trabalhadores da ANA, através das suas propostas de novo AE [acordo de empresa] ou, em última análise, mantenha o AE de 2015”.

O sindicato quer ainda um “aumento digno do salário dos seus trabalhadores, tendo em conta os seus resultados e a inflação” e “medidas urgentes no sentido de contratar os recursos humanos em falta e repor os mínimos necessários à salvaguarda da segurança aeroportuária e à segurança no trabalho”, garantindo que na ANA assiste-se “a uma sobrecarga desumana nos recursos humanos existentes”.

Os sindicatos Sintac e SQAC (Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial) anunciaram, em 1 de agosto, um pré-aviso de greve para os 10 aeroportos nacionais concessionados pela Vinci Aeroportos entre os dias 19 e 21 de agosto.

"Perante a inflexibilidade das propostas apresentadas pela ANA/VINCI ao longo do último ano e a tentativa de reduzir direitos consagrados no Acordo de Empresa, atacando os direitos que os trabalhadores alcançaram ao longo de décadas, o Sintac e o SQAC consideram urgente acabar com esta política cega e acabar com toda esta instabilidade", referiram os sindicatos em nota divulgada.

O pré-aviso de greve foi lançado após auscultação dos trabalhadores e, segundo o documento, vai abranger "todos os trabalhadores de todos os aeroportos da ANA, concessionados pelo grupo Vinci Aeroportos", entrando em vigor às 00:00 de 19 de agosto e prolongando-se até ao fim do dia 21 de agosto.