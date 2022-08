Autarca de Manteigas tece duras críticas ao combate às chamas na Serra da Estrela

O presidente da autarquia de Manteigas critica as opções que estão a ser tomadas em relação ao combate às chamas. À Renascença, Flávio Massano lamenta que a faixa primária e o estradão de terra - que divide Manteigas do concelho de Covilhã - não tenha sido devidamente aproveitado para extinguir o fogo.

“Havia faixa primária e havia estradas de terra no limite dos dois concelhos. Este estradão e a faixa primária já no concelho de Manteigas, que poderia e deveria ter sido aproveitada para extinguir o fogo ainda no sábado, durante a madrugada, e depois domingo de manhã”, defende.

Diz que tal “não aconteceu e, claro, que a partir desse momento que galgou a faixa primária que estava em condições e que passou o estradão de terra, numa zona plana só de pedras e mato rasteiro, a partir do momento que passou, obviamente sabíamos que íamos ter um desastre em Manteigas e foi isso que se verificou”.

O presidente da autarquia de Manteigas vai mais longe e defende que “no final do incêndio vamos ter que apurar o que é que aconteceu efetivamente, porque essa questão todos os manteiguenses estão a fazê-la, todas as pessoas que que aqui estão já a fizeram e temos que encontrar respostas claramente”.

Os trabalhos para tentar dominar o incêndio em curso na Serra da Estrela na zona de Manteigas prosseguem. A esta hora estão já a operar dez meios aéreos, na ajuda aos mais de 600 bombeiros que permanecem no terreno.

À Renascença, o comandante da Proteção Civil de Castelo Branco descreve as dificuldades de acesso que estão a complicar o combate ao fogo.

“Neste momento, o incêndio ainda se mantém ativo, com especial preocupação para duas zonas, em particular no vale de Verdelhos, uma zona virada à vertente da Covilhã e outra zona virada, à vertente de Manteigas. São zonas de difícil acesso, onde só é possível trabalhar com meios aéreos e muitas vezes nem os meios apeados é possível colocar lá. São aquelas que nos dão maior preocupação”, revela Francisco Pera Boa, acrescentando que não há habitações em risco.

As chamas na Serra da Estrela levaram ao corte da nacional 338 entre Piornos e Manteigas.

Desde o início do ano já arderam mais de 61 mil hectares, de acordo com a informação atualizada pelo instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.