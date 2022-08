Sete detidos em operação da PSP em Viseu

Sete pessoas foram detidas entre sábado à noite e esta madrugada numa operação da PSP em Viseu.

Um homem foi detido por posse de arma ilegal e por tráfico e posse de haxixe que daria para 343 doses individuais, indicou a PSP em comunicado. Outro foi detido também por tráfico e posse de cocaína e heroína.

As restantes pessoas foram detidas por conduzirem sob o efeito do álcool, com taxas de álcool no sangue ente 1,27 e 2,08.

As ações de fiscalização das forças de segurança, que decorreram entre as 18h00 de sábado e as 6h00, incidiram sobre 178 viaturas e três estabelecimentos de diversão noturna, que resultaram em contraordenações.

Os detidos vão ser submetidos a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Viseu na segunda-feira de manhã, acrescentou a PSP na mesma nota sobre a operação denominada “Noite Segura é Noite Tranquila”.

“A Polícia continuará a executar este e outros tipos de operações no contexto do Verão Seguro 2022, com o intuito de aumentar o sentimento global de segurança dos cidadãos”, sublinhou a PSP.