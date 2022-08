Mais de 500 operacionais combatem fogo na Covilhã

Mais de 500 operacionais combatiam, cerca das 20:00, o incêndio na localidade de Garrocho, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, segundo dados da Proteção Civil.

Pelas 20:00, 522 operacionais estavam no terreno, apoiados por 157 viaturas e sete meios aéreos - que deverão ser retirados com o aproximar da noite -, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no combate ao incêndio de Garrocho, ativo desde as 03:18 de sábado.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à Lusa que a Estrada Nacional 338, que "liga a zona de Piornos a Manteigas", continuava cortada e que não há indicação de que casas estejam em perigo.

Durante a tarde, três bombeiros foram retirados do teatro de operações por razão de "doença, queimadura e trauma", tendo dois deles sido transportados para um hospital e outro recebido assistência num centro de saúde, segundo a mesma fonte.