Incêndios. Meios reforçados na Covilhã

Foram reforçados na manhã deste domingo os meios no combate ao incêndio da Covilhã.

Por volta das 8h30, operavam já quatro meios aéreos, em apoio aos quase 250 operacionais que combatem as chamas que lavram desde a madrugada de sábado.

O combate que está a decorrer de forma favorável, segundo avançou à Renascença o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Perto de 70 de concelhos do interior Norte e Centro do país estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos que estão sob este alerta localizam-se nos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Coimbra.

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio rural cerca de 60 concelhos dos distritos Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para hoje, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral oeste até ao final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso.

Há também a possibilidade de ocorrência de chuviscos em alguns locais do litoral Norte e Centro.

As temperaturas as máximas vão oscilar entre os 21 graus em Braga e no Porto e os 37 graus em Bragança.