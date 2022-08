Incêndios. Fogo que deflagrou na Covilhã alastrou para Manteigas

O incêndio em Garrocho, no concelho da Covilhã, que deflagrou às 3h18 de sábado, alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, o incêndio acontece numa zona de montanha e “está a decorrer mesmo na zona do Maciço Central da Serra da Estrela”.

O incêndio continua ativo e “não existem casas em perigo”.

O CDOS de Castelo Branco adiantou ainda que a falta de acessos “está a condicionar o combate [ao incêndio]”.

O ponto da situação foi feito à Lusa, por volta das 13h45, pelo CDOS de Castelo Branco, que precisou que se encontram no terreno 322 operacionais, 94 viaturas e nove meios aéreos.

De acordo com a mesma fonte, até ao momento, o percurso da etapa da Volta a Portugal em bicicleta não está comprometido.