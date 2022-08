A escritora e poeta Ana Luísa Amaral morreu na noite de sexta-feira, aos 66 anos.

A informação foi avançada pela Universidade do Porto, onde a escritora foi professora, na Faculdade de Letras.

O Câmara do Porto já lamentou a morte da académica, anunciando que será homenageada e figura central na Feira do Livro do Porto.