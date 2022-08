Registadas 15 ocorrências devido ao mau tempo na Praia da Vitória

Citada em nota de imprensa, Vânia Ferreira referiu que as situações de maior dimensão ocorreram no Largo da Batalha, afetando 23 viaturas estacionadas, tendo ainda ocorrido inundações em algumas moradias e na zona de campismo no Paul, que obrigou ao realojamento de 53 campistas.

Os campistas foram colocados na Escola Profissional da Praia da Vitória.

O concelho regista entretanto cortes no abastecimento de água, particularmente em Santa Cruz, a par do galgamento de algumas ribeiras e a obstrução de vias.

Vânia Ferreira afirmou que a "maioria das situações já foram ultrapassadas", tendo "já sido possível restabelecer o abastecimento de água em vários locais, estando os serviços municipais a resolver a situação no centro urbano de Santa Cruz".

"Por exemplo, já foi restabelecida a circulação na Rua Nova e no Caminho do Facho. Encerrámos por precaução as escadinhas do Facho e temos os nossos operacionais a intervir em várias zonas", declarou a autarca.